Chátrajúce pamiatky - Kúpele Sliač

Voda z tunajších prameňov je vzácna. Tie ktoré tu vyvierajú majú prirodzenú izotermickú teplotu s vysokým obsahom oxidu uhličitého. To ich robí jedinečnými v celej Európe. Okrem Sliača ich nenájdete nikde.

Mali byť výkladnou tabuľou nášho kúpeľníctva. Také boli vízie v deväťdesiatych rokoch minulého tisícročia, Aspoň tak si to pamätám, keď sa kúpele predávali jednému z najväčších privatizérov tej doby. Myšlienka pekná, rozdajme majetok schopným chlapom a bude to fungovať. Len bohužiaľ nefungovalo. Kúpele síce boli v súkromných rukách, ale asi v tých nesprávnych.

Chodím tadiaľ už roky na kúpalisko, to našťastie funguje do dnes, ale kúpele šli viac menej dolu vodou. Nie že by tam nebola snaha. Niečo stále funguje, ale viac menej asi moc aj nie. Nájdete tu množstvo budov ktoré chátrajú a sú neprístupné. Je len otázka času do kedy vydržia. Ich fasády sú už zjazvené a opadané.

Kúpele majú bohatú históriu a boli známe už v dávnej minulosti. Termálne pramene sa po prvýkrát spomínajú v roku 1243 a samotné kúpele na Sliači vznikajú v roku 1657, kedy tu boli postavené prvé sanatóriá. Svoju obľubu a slávu si získali koncom 19. a začiatkom 20. storočia.

Nie je to len o liečivej vode. V bývalých kúpelných parkoch je nádherná divoká príroda. Stačí chvíľu postáť, kochať sa a pustiť si myseľ z uzdy. Tá sa vám určite zastaví na niektorom zo starých stromov s ktorým môžete polemizovať o podstate vesmíru.

A nezabudnite si nabrať vodu z tunajších prameňov. Je výborná a hlavne liečivá. Priaznivo pôsobí na obehovú sústavu, srdce a cievy. Tiež je vhodná pri tráviacich ťažkostiach.