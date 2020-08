Chátrajúce pamiatky - Kúpele Brusno

História kúpeľníctva v Brusne siaha do roku 1834, keď sa začala výstavba prvého kúpeľného domu. V roku 1859 vyhorel a na jeho základoch bol postavený nový kúpeľný dom Vepor. Od roku 1861 tu stoji dodnes.

Kúpele Brusno sa nachádzajú neďaleko Banskej Bystrice. V minulosti nad nimi viselo viac otáznikov, no na šťastie naďalej fungujú. Kúpele majú bohatú históriu, ktorá siaha až do roku 1818. Z tohto roku pochádza prvá zmienka o prameňoch v údolí rieky Brusnianky. Predpokladá sa, že pramene boli využívané drevorubačmi, uhliarmi a baníkmi dávno pred tým, keďže popri nich chodili do práce každý deň.

Nachádza sa tu viacero historických objektov, ktoré sú zapísané na zozname kultúrnych pamiatok Slovenska. Momentálne však chátrajú. Pred par rokmi boli čiastočne zakonzervované s tým, že sa budú postupne obnovovať. Zatiaľ sa však nič nedeje a pokiaľ to takto bude pokračovať, tak ich osud bude spečatený.

Kúpeľný dom Vepor (www.kupelebrusno.sk)

Neskôr v druhej polovici 19. storočia pribudol ďalší kúpeľný pavilón Ludvik, ktorý je dnes nazývaný Ďumbier. Okrem ubytovania poskytoval aj reštauráciu a spoločenskú sálu.

Kúpeľný pavilón Ďumbier (www.kupelebrusno.sk)

Postavený bol aj ďalší drevený zrubový obytný pavilón Cornelia, ktorý sa dnes nazýva Paula.

Súčasťou areálu je kúpeľný park. V minulosti bol pekne upravený a dominovalo mu jazierko. V súčastnosti je zanesené naplaveninami z riečky Brusnianka, ktorá preteká stredom parku. Park sa upravuje aj dnes. Bohužiaľ nájdete tu zákutia, ktoré sú úplne zarastené a neupravené. Napriek tomu je tu veľmi pekné prostredie.

V súčasnosti kúpeľníctvo v Brusne zabezpečuje novo vybudovaný kúpeľný pavilón Poľana, ktorý bol otvorený v roku 1985. V areáli kúpeľov sa nachádza viacero prameňov, ktoré sú vhodné pri liečbe a prevencii zažívacích chorôb. Najmä obličiek, pečene, žalúdočných a črevných porúch.