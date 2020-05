Tip na víkend - rozhľadňa Hrušov

Kopec má aj svoju mystickú históriu. Stará povesť hovorí o poklade, ktorý sa nachádza v jeho podzemí. Počas Zeleného štvrtka a Kvetnej nedele sa na tomto kopci urobí otvor, do ktorého môžu ľudia vstúpiť a nabrať si poklad.

Na južnom Slovensku nad obcou Hrušov sa týči kopec Prašný vrch. Na jeho vrchu sa vypína rozhľadňa vysoká 15 metrov a z jej vrchola sa vám naskytá nádherný pohľad na celu okolitú krajinu. Celý Hont máte ako na dlani a je dovidieť aj na vzdialené pohoria. Tríbeč, Inovec alebo Vtáčnik. Za dobrého počasia môžete vidieť Nízke Tatry a dokonca aj Malé Karpaty.

K rozhľadni vedie nenáročná trasa vhodná aj pre rodiny s malými deťmi. Z Hrušova sem vedie chodník po modrej značke. My sme ale odstavili auto v lazoch nad Hrušovom, kúsok pod rozhľadňou. Išli sme po lúkach a hore sme sa dostali asi za pol hodinu.

Odporúčam ísť aj do samotnej obce. Hneď pri vstupe do obce sa nachádzajú vinné pivnice vysekané priamo v skale. Miestni obyvatelia ich vytesali pred stovkami rokov do mäkkých sopečných hornín, keď ich ohrozovali turecké nájazdy. Keď Turci odišli tak sa im našlo nové využitie. Uskladnili v nich víno. Pivnice sú tu všade. V obci a okolí je ich vyše dvesto.

Obec je organizátorom každoročného festivalu Hontianska Paráda, ktorý približuje neľahký život na tunajších lazoch. Je to prehliadka miestnych remesiel a umenia.