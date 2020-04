Chátrajúce pamiatky - kaštieľ Dolná Mičiná

V 20 storočí mu dal ranu nastupujúci socializmus. Nie tým, že by na ňom niečo menil, ale po nastolení komunistickej diktatúry a vzniku jednotných roľníckych družstiev, slúžil kaštieľ ako sklad pre obilie a zemiaky.

Neďaleko Banskej Bystrice v obci Dolná Mičiná sa nachádza zaujímavý kaštieľ. Keď pôjdete smerom na Lukavicu alebo do Čerína, tak jeho siluetu vypínajúcu sa nad obcou, nemôžete prehliadnuť. Už na prvý pohlaď zaujme svojim vzhľadom. Dominujú mu štyri veže. V každom rohu jedna. To ho robí jednou z najzaujímavejších renesančných pamiatok na našom území. Kaštieľ bol pôvodne obranným hradom. Bol postavený druhej polovici 16. storočia. Jeho terajšiu podobu mu dal v 17 storočí Tomáš Benický. Vo svojej histórii prešiel ešte viacerými prestavbami, ktoré sa jeho vzhľadu viac menej nedotkli. Až v polovici 20 storočia mu dal ranu nastupujúci socializmus. Nie tým, že by na ňom niečo menil, ale po nastolení komunistickej diktatúry a vzniku jednotných roľníckych družstiev, slúžil kaštieľ ako sklad pre obilie a zemiaky. To značne zdevastovalo jeho historickú hodnotu a odrážalo vzťah vtedajšej garnitúry k pamiatkam a kultúre. Dnes je kaštieľ zdevastovaný a pomaly chátra. Treba ale povedať, že napriek tomu čo zažil, tak je tu ešte aká taká nádej, že by sa dal opraviť. Snahy aj boli, ale zatiaľ sa to nejako nepodarilo dotiahnuť do konca.