Tip na víkend - hrad Šomoška

Na maďarsko-slovenskom pomedzí južne od mesta Fiľakovo sa nachádza hrad Šomoška. Jeho vznik siaha až do 13. storočia, kedy bol vystavaný Petrom Kačičom. Jeho história bola búrlivá asi ako každého nášho hradu. Vlastnilo ho viacero majiteľov a jedným z nich bol aj Matúš Čák, ktorý tak získal jednu z najďalej vysunutých bášt svojho impéria. Hrad zasiahla aj turecká okupácia Uhorska a viac rokov sa hrad nachádzal na území Osmanskej ríše. V dobe porážky povstania Františka II. Rákociho bol hrad nadobro v roku 1703 zničený. Aby sa zabránilo jeho nežiaducemu ďalšiemu využitiu vyhodili hrad do vzduchu a ostala z neho len ruina. Odvtedy hrad chátral. V roku 1826 mu poslednú ranu dal zásah bleskom, keď zhorela aj posledná zachovalá veža. Koncom 20 storočia sa začala rekonštrukcia, ktorá čiastočne zachránila hrad a podarilo sa zastrešiť aj jednu z hradných bášt.

Na hrad sa môžete dostať buď zo slovenskej strany. Vstupnou bránou je pohraničná obec Šiatorská Bukovina. Z obce vedie k hradu cca 2 kilometrová úzka cesta. Na jej konci sa nachádza parkovisko so športovým areálom. Od parkoviska to je na hrad zhruba 2 kilometre. Chodník je lemovaný množstvo informatívnych tabúľ, takže sa dozviete množstvo informácií nie len o hrade ale aj faune a flóre Cerovských vrchov v ktorých sa hrad nachádza. Cestou vás čaká viacero zaujímavosti. Hneď na začiatku sú to jazierka, ktoré boli vybudované začiatkom 20 storočia a slúžil na chov rýb. Následne je to kamenné more a najzaujímavejší, teda okrem hradu, je kamenný vodopád. Tvorí ho vejár šesťbokých čadičových stĺpov.

Na konci vás čaká samotný hrad, ktorý sa tróni vysoko na okolitou krajinou a je z neho výhľad na široké okolie. Je vidieť aj vrcholky Nízkych Tatier, ktoré sú v tomto období ešte zasnežené.

Na hrad sa dá dostať aj z maďarskej Somoskő (Šomoška), kde sa parkovisko nachádza priamo pod hradom a je potrebné len vystúpiť na hradný kopec.