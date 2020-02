Chátrajúce pamiatky - Medený hámor

Banskobystrický mediarsky podnik bol vo vtedajšom svete revolučne inovatívnou podnikateľskou jednotkou. (https://sk.wikipedia.org)

Neďaleko centra Banskej Bystrice sa nachádza zaujímavý komplex budov. Bývala výrobňa medi, ktorá bola známa v celej Európe. Dejiny týchto budov siahajú, až do 16 storočia. Vyrábali sa tu medené výrobky, ktoré nemali vo vtedajšom svete obdobu. Banskobystrická meď v tom období tvorila až 40 % svetovej produkcie medi. Druhá najstaršia výrobňa na Slovensku pracovala nepretržite takmer 500 rokov (1496 – 1991). Bohužiaľ dnes je objekt značne schátralý a nachádzajú sa tu v podstate len jeho ruiny. Je to až nepochopiteľné, že tak významný objekt z hľadiska histórie, pomaly ale isto chátra. Sú síce indície na jeho obnovu. Ale čo bude ďalej? To je otázka. Návrhov je viac. Snáď niektorý z nich vyjde a budeme môcť obdivovať zručnosť našich predkov.