Balkánsky Silvester

Novi Sad v Srbsku nepatrí medzi najvychytenejšie turistické destinácie, ale aj napriek tomu sa tu oplatí stráviť pár dní. Je tu čo pozerať a určite sa nebudete nudiť. V meste dokonca určitý čas pobudol aj Albert Einstein.

Novi Sad, druhé najväčšie mesto v Srbsku, sa nachádza na jeho severe asi 100 kilometrov od hranice s maďarskom. Je hlavným mesto autonómneho regiónu Vojvodina. V regióne žije aj početná slovenská komunita a nie je problém v uliciach stretnúť a porozprávať sa so Slovákom.

Dominantou mesta je Petrovaradínska pevnosť, ktorá sa majestátne týči nad pravým brehom Dunaja. Ten je tiež dominantou mesta. Pevnosť sa nachádza v meste Petrovaradín, ktoré tvorí súčasť aglomerácie Nového Sadu. Pevnosť vznikla ešte v ére Rimanov ako hraničná ochrana pred nájazdami barbarov. V stredoveku na jej mieste stál kláštor, ktorý bol v dobách tureckých nájazdov opäť prestavaný na pevnosť. Dnes pevnosť slúži skôr na rekreačné účely. Je tu množstvo parkov a priestranstiev kde sa dá relaxovať. Tiež slúži umelcom a sídli tu umelecká akadémia. Nájdete tu umelecké dielne umiestnené priamo v múroch pevnosti a tiež vystavené diela. Vnútorné priestory pevnosti sú duté a nachádzajú sa v nich katakomby a tunely. Niektoré sú aj voľne prístupné, ale odporučil by som tam ísť so sprievodcom, lebo v tom labyrinte chodieb môžete veľmi ľahko zablúdiť.

Z pevnosti sú krásne vyhliadky na Dunaj a mesto Novi Sad. Hlavne večer keď je celé mesto vysvietené a most pod pevnosťou hrá všetkými farbami.

V meste je toho tiež hodne na pozeranie. Ulice možno pôsobia ošumelo, ale majú svoje čaro. Najmä pasáže v centre mesta. V jednej z nich sme aj bývali. V uliciach je množstvo kaviarničiek a krčiem v ktorých si môžete oddýchnuť, dať si dobrú kávu alebo pivo, prípadne lozu miestnu pálenku.

Pri pohľade z pevnosti sa nedá prehliadnuť veža rímskokatolíckeho kostola Mena Panny Márie. Je vysoká 72 metrov. Najviac kostolov je pravoslávnych, no nájdete tu aj židovskú synagógu. Všetky kostoly vrátane synagógy sú sprístupnené pre verejnosť. Pravoslávne kostoly síce nevyzerali tak ako sme zvyknutí u nás s charakteristickými zaoblenými líniami. Skôr pripomínali katolícke kostoly. Vnútro však bolo zdobené pravoslávnymi ikonami.

Kostol Mena Panny Márie

V pravoslávnom kostole

V meste určitý čas pobudol aj Albert Einstein. Jeho prvá manželka Mileva Marićová pochádzala práve z Nového Sadu. Nájdete tu dom v ktorom bývala a hneď oproti stojí dom v ktorom trávila voľný čas s Albertom. Spolu tu hrávali na violu a klavír.

Dom Mileva Marić

Silvester sa niesol v duchu prichádzajúcich Vianoc, ktoré pravoslávna cirkev slávi 6. januára. Práve sa začínali vianočné trhy a vládla tu práva predvianočná atmosféra. Takže toho roku sme si ju zažili dvakrát. To že je Silvester bolo cítiť už od rána. Na centrálnom námestí sa zišlo množstvo trubačských kapiel, doslova jedna na druhej čo bolo aj náležite počuť. Ak ste zažili trubačský festival v srbskej Guči, tak to tu bolo niečo podobné. A samozrejme všade kopec ľudí. Zaujímavosťou bolo, že strašne veľa dievčin, ale aj žien malo oblečené zásadne minisukne. Prečo, to sme sa nedozvedeli.

Samotný silvestrovský večer sa na námestí zišlo množstvo ľudí pred pripraveným pódiom na ktorom excelovali miestni umelci. Kaviarne a krčmy boli otvorené a plné ľudí, priam naplnené až po dvere. Ľudia sa v nich zabávali a pred polnocou vyšli do ulíc pozrieť si ohňostroj.

video //www.youtube.com/embed/FqpRIAip4dU

Na záver ešte jedno odporúčania na cestu do Srbska. Vyhnite sa diaľničnému priechodu Roske – Horgoš. Zvyčajne tam bývajú niekoľko hodinové rady. Použite niektorí z menších priechodov. Cestou tam sme šli cez Bački Vinogradi a späť šli prechodom, ktorý je súbežne z diaľničným. V oboch prípadoch sme na colnici nestrávili viac ako 20 minút.